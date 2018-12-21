Сирия: более 100 человек вышли из идлибской зоны деэскалации за два дня

Дамаск, 21 декабря. Более 100 человек покинули идлибскую зону деэскалации за два дня работы гуманитарного коридора, беженцы выходили через пункт пропуска «Абу аль-Духур». Об этом журналистам сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Павел Матренинский.

Он отметил, что в пункте пропуска Центр развернул гуманитарный коридор, в котором пересекающие границу зоны деэскалации люди получают горячую еду, первую медицинскую помощь, зимнюю одежду и продуктовые наборы.

С начала марта 2018 года идлибскую зону деэскалации покинули более 40,6 тысячи человек. В страну также продолжают возвращаться беженцы, которые ранее бежали за рубеж из-за конфликта. В среду, 19 декабря за сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Иордании и Ливана вернулись порядка 700 беженцев.