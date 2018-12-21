В России начали тестировать беспилотные снегоуборочные машины

Москва, 21 декабря. Беспилотную автоматизированную снегоуборочную технику начали тестировать в Рязанской области, в будущем планируется ее эксплуатация в Москве и Татарстане.

«В целях безопасности автоматизированная снегоуборочная техника на данном этапе будет работать ночью и только при небольших снегопадах», — цитирует представителя Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослава Федосеева РИА Новости.

Он отметил, что в радиусе 50 метров от машин будут устанавливать специальные таблички. Техника будет контролироваться удаленно диспетчером. В будущем беспилотные снегоуборочные машины могут появиться в других пилотных регионах — в Москве и ряде городов Татарстана.

Федосеев подчеркнул, что благодаря автоматизированной технике увеличится рабочее время тракторов, скорость уборки снега вырастет на 35%.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Uber Technologies возобновляет испытания беспилотных автомобилей на дорогах США. Программа была приостановлена в марте, после того как в результате ДТП с участием беспилотного автомобиля погиб пешеход.