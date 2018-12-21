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Помощник Трампа заявил, что Россия, Сирия и Турция будут играть ключевую роль в борьбе с ИГ

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Помощник Трампа заявил, что Россия, Сирия и Турция будут играть ключевую роль в борьбе с ИГ

Вашингтон, 21 декабря. Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что Россия, Сирия и Турция будут играть ключевую роль в борьбе с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1.

С заявлением на тему помощник нынешнего хозяина Белого дома выступил накануне в эфире американского телеканала CNN, акцентировав внимание на том, что «Исламское государства»1 вновь может наращивать влияние.

«ИГ1 — это враг России, ИГ — это враг Асада, ИГ — это враг Турции. ИГ была побеждена, но если группировка вновь попытается укрепиться, восстановить свои позиции и организацию, то этим странам придется нанести поражение своему врагу», — считает помощник Трампа.

Как напоминает телеканал 360, накануне Дональд Трамп заявил, что властям США следует сосредоточиться на собственной стране, вместо того, чтобы сражаться с боевиками террористической организации «Исламское государство».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Константин Терехов
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