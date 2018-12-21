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Новая профессия появилась в России

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Новая профессия появилась в России

Москва, 21 декабря. В России появилась новая профессия - инвестиционный консультант.

Деятельность по инвестиционному консультированию может вести юридическое или физическое лицо, состоящее в соответствующем реестре, который будет составлять Банк России.

При этом главная цель финансовых советников — сохранение или преумножение капитала, степень риска, на который человек готов идти, вкладывая деньги в фондовый рынок, имеющуюся в его распоряжении сумму, сообщает «Российская газета».

Однако если информация, которую предоставил клиент, окажется недостоверной, и советник из-за этого некорректно составит инвестиционный профиль, в случае убытков он не будет нести никакой ответственности, информирует телеканал 360.

Автор: Константин Терехов
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