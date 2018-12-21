Берлин, 21 декабря. Германия ведет с США тайные переговоры о получении доступа к технологии, которая позволит стране создать новое поколение системы ПРО для противодействия новейшему российскому вооружению. Об этом со ссылкой на правительственный отчет Министерства обороны ФРГ сообщает Defense News.

Разработки ведутся на основе «Системы противовоздушной обороны средней дальности» (MEADS) американской компании Lockheed Martin в рамках программы «Тактическая система противовоздушной обороны средней дальности» (TLVS). По данным издания, Германия рассчитывает получить «шестой уровень доступа» к технологиям США, который позволит применять симулятор поведения ракеты-перехватчика MSE PAC-3.

В ФРГ рассчитывают благодаря MSE PAC-3 модернизировать систему TLVS, в том числе ее радары, чтобы получить возможность перехватывать российские «Искандеры» и сверхзвуковые ракеты.

Издание отмечает, что пока переговоры не увенчались успехом.

Ранее газета «Известия» сообщала, что американские эксперты причислили ракетные комплексы «Искандер» к наиболее смертоносным видам российского оружия. По мнению аналитиков, также отличной боевой эффективностью обладают реактивная система залпового огня «Смерч», зенитно-ракетный комплекс С-400 и танки Т-72БЗ и Т-90.