Мэттис предложил Трампу найти министра с более схожими взглядами

Вашингтон, 21 декабря. Руководитель Пентагона Джеймс Мэттис предложил президенту США Дональду Трампу найти министра обороны с более схожими взглядами.

Своими мыслями на тему пока еще руководитель американского военного ведомства делится в открытом письме, которое накануне было обнародовано телеканалом NBC.

«Я горжусь тем прогрессом, который был достигнут за последние два года по некоторым ключевым целям, описанным в нашей стратегии по национальной обороне», — написал глава Пентагона.

Кроме того Мэттис в своем письме отметил, что Соединенные Штаты не смогут защитить свои интересы без поддержания крепких союзнических отношений и «проявления уважения к союзникам».

«Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, у кого взгляды более схожи с вашими по вопросам, я считаю, что я имею право уйти в отставку с моей позиции», — резюмировал глава Пентагона.

Как напоминает телеканал 360, о том, что министр обороны США Джеймс Мэттис покинет свой пост в конце февраля следующего года, написал глава Белого дома Дональд Трамп в Twitter.

Добавим, что в начале декабря руководитель Пентагона Джеймс Мэттис заявил о «попытках РФ повлиять» на процесс выборов в Конгресс США, но не привел никаких доказательств.