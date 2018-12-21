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Бойцы ВСУ убили сослуживца за отказ «сбегать за водкой» — СМИ

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Бойцы ВСУ убили сослуживца за отказ «сбегать за водкой» — СМИ

Киев, 21 декабря. Военнослужащие Вооруженных сил Украины убили сослуживца за отказ принести водки, командование части пытается скрыть преступление.

Инцидент произошел в расположении 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ у населенного пункта Тошковка. Сослуживцы расстреляли рядового Вооруженных сил Украины за отказ принести бутылку водки, сообщает со ссылкой на представителя генпрокуратуры ЛНР Кирилла Белова «Луганский информационный центр».

По данным издания, офицеры части попытались скрыть убийство, обвинив погибшего военнослужащего в дезертирстве.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос огласил данные о небоевых потерях ВСУ за четыре года боевых действий в Донбассе, сообщает Газета.ru. Вооруженные силы Украины потеряли таким образом 2700 человек. Жертвами убийств стали 228 военнослужащих.

Автор: Виталий Малясев
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