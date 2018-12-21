Пушков считает, что в случае выхода США из ДРСМД повторится ситуация середины 80-х годов

Москва, 21 декабря. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что в случае выхода США из ДРСМД повторится ситуация середины 1980-х годов.

Своими мыслями на тему российский сенатор поделился в комментарии «Известиям», анализируя итоги прошедшей накануне большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

«В связи с отказом США от ДРСМД возникает угроза возвращения европейского континента в состояние середины 1980-х годов. Тогда с западной стороны на нас смотрели сотни ракет и с нашей также были нацелены ракеты в сторону Запада», — считает политик.

Как напоминает телеканал 360, Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва будет обеспечивать свою безопасность на фоне предполагаемого выхода США из ДРСМД.