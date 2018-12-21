«Самое главное – не бояться»: экс-депутат Рады призвал освободить Украину от власти США

Киев, 21 декабря. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко призвал освободить Украину от власти США и их беспредела. Мнением политик поделился в личном блоге.

По словам экс-депутата, США несут ответственность за волну русофобии в странах бывшего соцлагеря. Среди ее проявлений он перечислил войну в Донбассе, декоммунизацию и героизацию Бандеры и Шухевича на Украине, уничтожение памятников истории Великой Отечественной воны на территории Польши, «предательское поведение Германии», проблемы русского населения в Латвии и двойные стандарты Европы по отношению к демократии и России.

Журавко заявил, что в «созданной США и их Западом-саттелитом ситуации» Россия будет виновата «всегда и во всем».

«Для того чтобы от нас американские ястребы и их сателлиты отстали, нужно показать свою силу. А именно, очистить Украину от этой власти и ее беспредела… И, самое главное, — не бояться», — написал экс-депутат ВР.

Журавко выразил мнение, что только в этом случае с Россией начнут считаться. Он подчеркнул, что идеология Запада и США — это идеология силы. Поэтому России и ее союзникам необходимо действовать по ветхозаветному принципу «око, за око и зуб за зуб»

«Они понимают только, когда «око, за око и зуб за зуб». Вот так и нужно России с ее славянскими союзниками, также обеспечивать паритет сил по такой же формуле», — рассуждает экс-депутат ВР.

По словам Журавко, США не оставят Россию в покое и продолжат «переписывать историю».

«Мы слишком долго заигрались с американцами, причем уже на нашей же территории, когда территория самой Америки за многие тысячи километров от нас, а они нас же, у нас дома нагло строят и нами помыкают, командуют, суют свой нос во все наши дела», — негодует экс-депутат ВР.

Политик призывает возродить «державность в границах Советского Союза». По его мнению, население этого «с нетерпением ждет».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США много вложили в государственный переворот на Украине, поэтому теперь вынужден «нянчиться» с украинским президентом Петром Порошенко, сообщает Газета.ru. Он отметил, что Вашингтону приходится поддерживать Порошенко даже несмотря на его слабые электоральные позиции.