Москва, 21 декабря. Экономист Михаил Хазин считает, что «вероятность войны России и Украины по инициативе Киева сильно выросла».

Своими мыслями на тему того, что сейчас творится в Киеве и какие шаги может принять майданная власть, специалист поделился на специально организованной в Москве пресс-конференции.

«Вероятность войны России и Украины по инициативе Украины очень сильно выросла. Прежде всего, потому, что победа Трампа поставила нынешний не легитимный киевский режим перед крайне тяжелыми проблемами», — заявил Михаил Хазин.

При этом, по мнению эксперта, в такой практически патовой ситуации Петр Порошено и его окружение готовы пойти на самые отчаянные шаги.

«Очень велика вероятность, что Порошенко попытается разрубить Гордиев узел. При нынешней ситуации он не получит в Вашингтоне, да и в Брюсселе той поддержки, которая ему нужна», — цитирует специалиста «Газета.ru».

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, в начале прошлой недели президент Украины Петр Порошенко устроил истерику в эфире американского телеканала Fox News после просьбы ведущей прокомментировать инцидент в Азове.

«Это агрессия, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — заявил тогда Порошенко в эфире Fox News, пытаясь убедить американскую публику в мнимой российской угрозе.

Напомним, что инцидент, о котором заявлял Порошенко, произошел 25 ноября, когда корабли ВМС Украины нарушили госграницу РФ. В итоге российские пограничники задержали украинские корабли-нарушители.