Корнилов прокомментировал «провокационный вопрос» Цимбалюка Путину

Москва, 21 декабря. Донецкий политолог Владимир Корнилов прокомментировал «провокационный вопрос» корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка президенту России Владимиру Путину.

Своими мыслями на тему, а также всей прошедшей накануне пресс-конференции российского лидера, эксперт поделился в эфире телеканала «Россия-1» в программе «60 минут».

«Если бы я вышел к Порошенко и спросил: «Господин президент, ваши люди живут все хуже и хуже, а являются рабами Америки?», — вы бы посмеялись над этим и посчитали бы это примитивным вопросом. Так вот знаете, Роман, вы сегодня задали именно такой вопрос», — обратился Корнилов к Цимбалюку.

Украинский провокатор остался верен себе и после реплики эксперта по традиции стал шуметь. После того, как корреспондента УНИАН утихомирили, Владимир Корнилов продолжил.

«Украина, как верно отметил президент России, перекрыла и заблокировала границы ДНР и ЛНР. Не поступают туда медикаменты, пенсии, социальное обеспечение, продукты, вы перекрыли это. Вы сейчас хотите перекрыть и границу ЛДНР с РФ?» — спросил донецкий политолог.

По мнению Корнилова, это в очередной раз доказывает, что киевским властям все равно, что будет с людьми, проживающими на территории народных республик.

«Донбассу станет легче от этого? Или вам чхать на народ Донбасса? Потому, что своим вы его уже не считаете. Как, кстати, Донбасс не считает и вас своей страной после первых залпов в свой адрес», – цитирует Владимира Корнилова «Газета.ru».

Напомним, что украинский журналист Роман Цимбалюк в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина заявил, что якобы «граждане Донбасса превратились в рабов», и призвал к обмену задержанными.

В ответ российский лидер дал ясный и обстоятельный ответ, подчеркнув, что исключительно киевский режим несет ответственность за падение уровня жизни в Донбассе.

Путин также напомнил, что Россия оказывает жителям Донбасса гуманитарную помощь. При этом российский президент указал, что попытки решить вопросы политического характера с помощью силы, как делает киевская власть, обречены на провал.

