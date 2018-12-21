«Не пустить Тимошенко во второй тур»: эксперт рассказал о главной задаче Порошенко

Москва, 21 декабря. Главной задачей президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах является не пропустить во второй тур бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко.

Своими мыслями на тему политической обстановки в Киеве в эфире телеканала «Россия-1» в программе «60 минут» поделился председатель правления «Фонда Развития гражданского общества» Константин Костин.

«Мы прекрасно понимаем, что главная игра, которую Порошенко собирается сыграть — это не только на антироссийской риторике и милитаризации, на томосе влезть самому во второй тур», — пояснил эксперт.

Для этого пока еще президент Украины должен сделать единственное: предпринять максимум усилий, как законных, так и не законных, чтобы нейтрализовать лидера выборной гонки.

«Главная идея, которую там пытаются реализовать, но пока не придумали как — это каким образом не пустить Тимошенко во второй тур, каких придумать кандидатов, чтобы развалить ее рейтинг», — добавил Константин Костин.

Причина всем понятная: если бывший председатель правительства Украины Тимошенко проходит во второй тур, то она практически автоматом становится победителем президентских выборов.