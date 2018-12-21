«Не пустить Тимошенко во второй тур»: эксперт рассказал о главной задаче Порошенко
Москва, 21 декабря. Главной задачей президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах является не пропустить во второй тур бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко.
Своими мыслями на тему политической обстановки в Киеве в эфире телеканала «Россия-1» в программе «60 минут» поделился председатель правления «Фонда Развития гражданского общества» Константин Костин.
«Мы прекрасно понимаем, что главная игра, которую Порошенко собирается сыграть — это не только на антироссийской риторике и милитаризации, на томосе влезть самому во второй тур», — пояснил эксперт.
Для этого пока еще президент Украины должен сделать единственное: предпринять максимум усилий, как законных, так и не законных, чтобы нейтрализовать лидера выборной гонки.
«Главная идея, которую там пытаются реализовать, но пока не придумали как — это каким образом не пустить Тимошенко во второй тур, каких придумать кандидатов, чтобы развалить ее рейтинг», — добавил Константин Костин.
Причина всем понятная: если бывший председатель правительства Украины Тимошенко проходит во второй тур, то она практически автоматом становится победителем президентских выборов.
«Порошенко, для того, чтобы решить первый этап своей задачи, будет делать ровно то, о чем мы сказали. И провокация это не последняя. А что еще ждет Украину, для того, чтобы ошельмовать Тимошенко и размазать ее рейтинг, и какие еще появятся кандидаты – это вопрос января-февраля», – цитирует Костина «Газета.ru».