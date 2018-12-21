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Трамп может объявить о выводе из Афганистана половины военнослужащих США

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Трамп может объявить о выводе из Афганистана половины военнослужащих США

Вашингтон, 21 декабря. Президент США Дональд Трамп может объявить о выводе из Афганистана семи тысяч американских военнослужащих во время обращения к нации в январе 2019 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

По данным телеканала, президент США рассматривает соответствующий план, но еще не принял окончательного решения. Из Афганистана могут вывести от пяти до семи тысяч американских военнослужащих, в настоящее время в стране находится около 14 тысяч военных США.

Ранее специальный представитель госсекретаря США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад заявлял, что талибы не рассматривают военное решение кризиса, сообщает Газета.ru. С заявлением Халилзад выступил после встречи с участниками запрещенного в России радикального движения «Талибан»1 в Абу-Даби.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Виктор Мальцев
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