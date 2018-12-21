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Минобороны сообщило о старте ракеты «Протон-М» с Байконура

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Минобороны сообщило о старте ракеты «Протон-М» с Байконура

Москва, 21 декабря. Ракета-носитель «Протон-М» успешно стартовала с космодрома Байконур с космическим аппаратом министерства обороны России. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Ракета успешно стартовала с космодрома Байконур 21 декабря, в 3.20 по московскому времени. Все предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме, отмечают в Минобороны. Контроль старта и полета ракеты осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления.

Ранее Газета.ru сообщала, что на конец декабря запланирован пуск ракеты-носителя «Протон» с космическим аппаратом «Благовест». В 2019 году планирует до 10 запусков ракет этого типа.

Автор: Виктор Мальцев
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