Российский генерал заявил, что слова посла США в Колумбии о Ту-160 вызваны завистью

Москва, 21 декабря. Командующий российской Дальней авиацией Сергей Кобылаш считает, что слова посла США в Колумбии о российских Ту-160 вызваны «чувством зависти».

С заявлением на тему генерал-лейтенант Вооруженных сил РФ выступил во время интервью печатному органу российского министерства обороны – газете «Красная звезда».

«Данное заявление является непрофессиональным и вызвано чувством зависти российских недоброжелателей», — сказал генерал, отвечая Кевину Уитакеру, который назвал самолеты РФ «музейными экспонатами».

Кобылаш отметил, что по скорости, высоте и дальности полета, которые превосходят показатели истребителей НАТО, сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160 не имеет аналогов в мире, пишет «Газета.ru».