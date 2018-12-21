В Европарламенте назвали решение Трампа по Сирии «рождественским подарком» России

Брюссель, 21 декабря. Глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт назвал «рождественским подарком» России решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии.

«Трамп подоспел с рождественским подарком по Сирии», — написал Верхофстадт в микроблоге Twitter.

Президент РФ Владимир Путин «будет доволен 2018 годом», предположил политик.

Верхофстадт также отметил, что в следующий год может принести для европейских стран «большие вызовы». В этой связи он упомянул подъем правых популистских сил и выход Великобритании из ЕС.

В минувшую среду, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1 на территории Сирии, сообщают «Известия». Позже официальный представитель Белого дома Сара Сандерс объявила о начале вывода американских войск из страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.