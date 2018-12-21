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Космонавты Прокопьев и Артемьев проходят свидетелями по делу об отверстии в «Союзе» — СМИ

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Космонавты Прокопьев и Артемьев проходят свидетелями по делу об отверстии в «Союзе»

Москва, 21 декабря. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев проходят свидетелями по делу об отверстии в бытовом отсеке космического корабля «Союз».

«Следственные органы будут собирать показания космонавтов как у свидетелей», — цитирует  РИА Новости свой неназванный источник в ракетно-космической отрасли России.

Как накануне сообщало Федеральное агентство новостей, контейнеры с материалами с просверленного «Союза МС-09» будут переданы следствию в течение одного-двух дней – в частности будут направлены соскобы с отверстия и куски противометеоритной защиты.

Как напоминает «Газета.ru», в августе во время стыковки «Союза МС-09» с МКС произошла утечка воздуха — причиной стало отверстие в корпусе корабля, которое могло быть сделано во время сборки или испытаний.

Космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко полторы недели назад взяли образцы материалов с поверхности бытового отсека «Союза».

Автор: Константин Терехов
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