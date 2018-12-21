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Сирия направила более 700 писем в ООН о «Белых касках», ответов нет

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Сирия направила более 700 писем в ООН о «Белых касках», ответов нет

Дамаск, 21 декабря. Сирия с момента появления псевдогуманитарной организации «Белые каски» направила в подразделения ООН более 700 официальных писем с разоблачающей информацией, однако ответов пока никаких нет, сказал постпред САР Башар Джаафари.

По словам дипломата, он направил 750 писем о «Белых касках» в отделы и организации ООН, не считая генсеку организации и Совбезу.

«Это псевдогуманитарная организация, на самом деле это филиал «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), которая запятнала себя задокументированными преступлениями на территории Сирии, которая имеет представителей на Западе», — сказал российский постпред Ваилий Небензя.

По его словам, западные страны, которые оказывают финансовую помощь организации, уже поняли ее террористическую сущность, но говорить об этом не хотят. Дипломат объяснил это тем, что тема «очень уж неудобная».

Он подчеркнул, что «Белые каски» заслуживают попадания в список террористов ООН.

Автор: Данила Копп
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