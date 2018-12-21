Кудрин рассказал, что нужно для прорыва роста ВВП, о котором говорил Путин

Москва, 21 декабря. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что способствовать экономическому прорыву должны национальные проекты, но для этого потребуется улучшение позиций России на мировых рынках и реформа государственного управления.

Кудрин напомнил, что президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции потребовал от правительства обеспечить экономический прорыв, чему должны способствовать нацпроекты. По его мнению, также потребуется реформа госуправления.

«Конечно, нацпроекты не охватывают всех условий роста. Потребуются реформа госуправления, реальная защита собственников, улучшение позиций России на мировых рынках», — написал Кудрин в Twitter.

Председатель Счетной палаты отметил, что роль правительства в достижении национальных целей должна заключаться в анализе факторов роста и объективных тенденций, а также в разработке предложений по вопросам развития.

Ранее Владимир Путин заявлял, что для прорывного роста ВВП России необходимо изменить структуру экономики страны, сообщают «Известия». Президент отметил, что России по силам вновь занять пятое место по объемам экономики.