Москва часто отвечает асимметрично — Песков
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Москва, 21 декабря. Россия не заставляет себя ждать с ассиметричными ответами на недружественные шаги иностранных партнеров, философия Хаммурапи не близка президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Философия Хаммурапи вряд ли близка президенту. Президент - он прагматик, прагматик в международных делах, а главное — во внутренних», — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что симметричные ответы возможны, но иногда бывают очень дороги в исполнении. Ассиметричные ответы являются не менее действенными и более экономичными.