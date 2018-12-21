Москва, 21 декабря. Россия не заставляет себя ждать с ассиметричными ответами на недружественные шаги иностранных партнеров, философия Хаммурапи не близка президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Философия Хаммурапи вряд ли близка президенту​​​. Президент - он прагматик, прагматик в международных делах, а главное — во внутренних», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что симметричные ответы возможны, но иногда бывают очень дороги в исполнении. Ассиметричные ответы являются не менее действенными и более экономичными.