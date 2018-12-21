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Командующий Дальней авиацией рассказал о применении стратегических самолетов в Сирии

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Командующий Дальней авиацией рассказал о применении стратегических самолетов в Сирии

Москва, 21 декабря. Экипажи ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС и модернизированных самолетов Ту-22М3 максимально точно и без потерь выполнили боевые задачи в Сирии, сообщил командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Командующий отметил, что стратегические самолеты Ту-160, Ту-95МС использовали в Сирии высокоточное оружие большой дальности, модернизированные самолеты Ту-22М3 применяли авиационные бомбы.

«За весь период участия Дальней авиации в борьбе с терроризмом все задачи по поражению объектов противника были выполнены с высоким качеством и без потерь», — сообщил Кобылаш в интервью газете «Красная звезда».

По словам командующего, дальняя авиация уничтожала командные пункты, склады оружия, топлива и боеприпасов боевиков. Высокоточное оружие применялось на дальности в несколько тысяч километров, бомбометание выполнялось с больших высот. Все самолеты отработали без замечаний, все цели были поражены, подчеркнул Кобылаш.

Автор: Виктор Мальцев
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