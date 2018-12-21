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Песков: присутствие войск США в Сирии не способствует выходу на политическое урегулирование

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Песков: присутствие войск США в Сирии не способствует выходу на политическое урегулирование

Москва, 21 декабря. Присутствие американских войск на территории Сирии не способствует выходу на политико-демократическое урегулирование кризиса в республике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Скажем так, нахождение американцев на сирийской земле не способствует целям выхода на политико-дипломатическое урегулирование», — сказал представитель Кремля.

В то же время Песков отметил, что участие американской стороны в переговорах под эгидой ООН могло бы способствовать выходу на политическое урегулирование ситуации в Сирии.

Также политик прокомментировал недавно опубликованное в микроблоге Twitter сообщение Трампа, в котором он пишет, что Москва, Дамаск и другие не хотят, чтобы американские войска покидали Сирию, так как после этого вести борьбу с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России) придется им.

«Это очень любопытный и курьезный твит», — сказал Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз отмечали, что присутствие американских военных в САР является незаконными с точки зрения международного права.

На днях Трамп объявил о победе США над ИГ1 в Сирии и выводе американских войск из республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Данила Копп
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