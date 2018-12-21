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Создание армии Косова несет угрозу миру и безопасности на Западных Балканах — постпред РФ при ОБСЕ

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Создание армии Косова несет угрозу миру и безопасности на Западных Балканах — постпред РФ при ОБСЕ

Вена, 21 декабря.  Решение о создании армии из Сил безопасности Косова угрожает безопасности на Западных Балканах, заявил на заседании постоянного совета ОБСЕ постпред России при организации Александр Лукашевич.

«Принятый косовской ассамблеей 14 декабря пакет законов о трансформации Сил безопасности Косова в «вооруженные силы» является грубейшим нарушением резолюции СБ ООН 1244, несет угрозу миру и безопасности на Западных Балканах», — сообщил постпред России.

Лукашевич отметил, что создание «армии Косова» подрывает международные усилия по урегулированию конфликта и исключает возможность достижения политического компромисса на приемлемой для обеих сторон основе между Приштиной и Белградом.

Постпред России при ОБСЕ подчеркнул, что этот шаг многократно увеличивает вероятность повторения кровопролития на Западных Балканах. Создание «вооруженных сил» он назвал выстроенным в логику этнических чисток эпизодом запугивания косовских сербов.

Автор: Виталий Малясев
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