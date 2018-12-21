Песков упрекнул окружение Трампа

Москва, 21 декабря. В окружении американского президента Дональда Трампа нет людей, которые могли бы ему рекомендовать встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить все разногласия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, в окружении Трампа нет людей, которые бы посоветовали ему встретиться с Путиным и задать интересующие вопросы.

«Таких людей нет... Наоборот, есть люди, которые готовы использовать любой поступок Порошенко со знаком плюс или со знаком минус для того, чтобы придать ему антироссийский крен», — упрекнул Песков окружение американского президента.

Три военных украинских корабля вторглись в территориальные воды России 25 ноября. Моряки совершали в Керченском проливе опасные маневры, игнорируя требования Москвы остановиться. В итоге российские пограничники задержали суда, было возбуждено уголовное дело.