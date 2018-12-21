В ДНР заявили, что перемирие в Донбассе нарушается ежедневно

Донецк, 21 декабря. Боевые столкновения происходят по всей линии соприкосновения в Донбассе ежедневно, сообщил глава представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«Боевые столкновения происходят по всей линии соприкосновения ежедневно», — сказал он.

По его словам, представительство фиксирует в среднем более 20 нарушений режима прекращения огня. Якубов отметил, что при боевых столкновениях используются оружие, которое, согласно минским договоренностям, запрещено.

Война в Донбассе продолжается с 2014 года. После государственного переворота на Украине ДНР и ЛНР, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военные операции. В результате конфликта погибли более 10 тысяч человек.