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Новороссия

В ДНР заявили, что перемирие в Донбассе нарушается ежедневно

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В ДНР заявили, что перемирие в Донбассе нарушается ежедневно

Донецк, 21 декабря. Боевые столкновения происходят по всей линии соприкосновения в Донбассе ежедневно, сообщил глава представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«Боевые столкновения происходят по всей линии соприкосновения ежедневно», — сказал он.

По его словам, представительство фиксирует в среднем более 20 нарушений режима прекращения огня. Якубов отметил, что при боевых столкновениях используются оружие, которое, согласно минским договоренностям, запрещено.

Война в Донбассе продолжается с 2014 года. После государственного переворота на Украине ДНР и ЛНР, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военные операции. В результате конфликта погибли более 10 тысяч человек.

Автор: Данила Копп
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