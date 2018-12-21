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Глава Пентагона уйдет в отставку в феврале — Трамп

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Глава Пентагона уйдет в отставку в феврале — Трамп

Вашингтон, 21 декабря. Глава американского министерства обороны Джеймс Мэттис покинет свой пост в конце февраля следующего года, написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Twitter.

«Генерал Мэттис уйдет на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны», — написал глава американского государства.

Трамп отметил, что на протяжении работы Мэттиса был достигнут большой прогресс, в том числе в вопросах покупки нового военного оборудования. По словам американского президента, глава Пентагона помог ему в том, чтобы заставить союзников США платить свою долю военных обязательств.

Глава Соединенных Штатов добавил, что кандидатура нового министра обороны будет названа в скором времени.

Автор: Данила Копп
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