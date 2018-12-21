Вашингтон, 21 декабря. Глава американского министерства обороны Джеймс Мэттис покинет свой пост в конце февраля следующего года, написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Twitter.

«Генерал Мэттис уйдет на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны», — написал глава американского государства.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018

Трамп отметил, что на протяжении работы Мэттиса был достигнут большой прогресс, в том числе в вопросах покупки нового военного оборудования. По словам американского президента, глава Пентагона помог ему в том, чтобы заставить союзников США платить свою долю военных обязательств.

Глава Соединенных Штатов добавил, что кандидатура нового министра обороны будет названа в скором времени.