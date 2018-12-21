В Волынской области запретили «русскоязычный культурный продукт»

Киев, 21 декабря. Депутаты Волынского областного совета ввели запрет на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» на территории региона, сообщило агентство УНИАН.

«Решили установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской», — приводит издание сообщении областного совета.

Депутаты заявили, что запрет будет действовать до прекращения «оккупации» части страны.

Отметим, что в решении областного совета не уточняется, кто именно будет следить за соблюдением нового правила и какое наказание может последовать за его нарушение.

На Украине неоднократно звучат призывы запретить все, что связано с Россией, в том числе русский язык. Ранее запрет на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» ввел областной совет Львовской области. Кроме того, на Украине под запретом находится ввоз книжных изданий из России.