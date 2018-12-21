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Песков назвал отношения России и США «жертвой» провокации Украины

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Песков назвал отношения России и США «жертвой» провокации Украины

Москва, 21 декабря. Российско-американские отношения в настоящее время находятся в положении жертвы провокации, которую устроил Киев в ноябре этого года в Керченском проливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала. 

«Наши двусторонние российско-американские отношения находятся в положении жертвы той провокации, которую устроила украинская сторона вблизи Керчи», — сказал российский политик. 

По его словам, отношения между Москвой и Киевом еще в более бедственном положении, чем были до этого. Это связано с предвыборной кампанией, добавил Песков. 

Представитель Кремля отметил, что украинскому президенту Петру Порошенко необходимо «нарабатывать рейтинги» любыми способами. 

В конце ноября три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды России и совершали опасные маневры в Керченском проливе, игнорируя требование Москвы остановиться. Российская сторона была вынуждена задержать корабли, было возбуждено уголовное дело. 

Автор: Данила Копп
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