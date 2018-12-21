Подросток умер на уроке физкультуры в Дагестане
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Москва, 20 декабря. Подросток умер на уроке физкультуры в одной из школ Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.
По данным ведомства, 15-летний школьник почувствовал недомогание в школе в Дербенте. А спустя время скончался.
Мэр города Хизри Абакаров на своей странице в соцсети Instagram сообщил, что у подростка были проблемы с сердцем, и ранее он был освобожден от уроков физкультуры. В этом году врачи разрешили ребенку заниматься спортом.
По факту гибели подростка проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии и причины смерти ребенка.