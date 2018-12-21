«Доверяй, но проверяй»: Небензя усомнился в выводе войск США из Сирии

Москва, 21 декабря. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя усомнился, что Вашингтон выедет свои войска из Сирии.

«Доверяй, но проверяй — давайте сначала посмотрим, куда мы с этим выйдем», — сказал дипломат.

Небензя напомнил, что американская сторона и раньше делала подобные заявления, однако свои войска она не выводила, а лишь усиливала свое присутствие. В то же время постпред подчеркнул, что если американцы действительно выведут войска, то это шаг в правильном направлении.

Напомним, на днях американский президент Дональд Трамп заявил о победе Вашингтона над террористической организацией «Исламское государства»1 (запрещена в России). По его словам, США находились в Сирии с этой целью. Позже в Белом доме заявили о том, что американская сторона намерена вывести свои войска из республики в срок от 60 до 100 дней.

Вашингтон проводит в Сирии с 2014 года операции по борьбе с группировкой ИГ1 без официального разрешения Дамаска.

Президент России Владимир Путин еще в декабре прошлого года заявлял, что Сирия освобождена от боевиков «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.