Россия надеется убедить Турцию и Израиль признать Крым российским ― Песков

Москва, 21 декабря. Россия не оставляет надежды со временем убедить Турцию и Израиль признать Крым российским. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале..

По его словам, на данный момент власти Турции и Израиля все еще не готовы согласиться с российскими доводами об абсолютной законности воссоединения Крыма с Россией.

«Но мы надеемся, что со временем нам удастся убедить наших партнеров и в Турции, и в Израиле в правоте того выбора, того волеизъявления, которое было сделано крымчанами несколько лет назад», ― подчеркнул Песков.

Он напомнил, что обе эти страны являются партнерами для России и имеют интересы, во многом схожие с российскими. В частности, это имеет большое прикладное значение в вопросе урегулирования сирийского кризиса.