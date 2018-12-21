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Песков: Многие украинцы с симпатией относятся к россиянам

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Песков: Многие украинцы с симпатией относятся к россиянам

Москва, 21 декабря. Многие жители Украины с симпатией относятся к россиянам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра».

Песков отметил, что президент России Владимир Путин весьма последователен в своей линии на строгое разделение русофобских властей Киева и украинского народа.

«Тем более, большой части этого народа, которая до сих пор с братской симпатией относится к россиянам», — сказал представитель Кремля.

Песков, отвечая на вопрос о конфликте в Донбассе, заверил, что Москве, несмотря ни на что, придется поддерживать жителей ЛНР и ДНР, которые были отвергнуты собственной страной.

Российский политик напомнил, что украинское руководство отказалось платить жителям Донбасса пенсии и социальные выплаты, поставлять лекарства.

«Это делает Российская Федерация и она будет продолжать оказывать эту поддержку», — резюмировал Песков.

Автор: Данила Копп
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