Москва, 21 декабря. Многие жители Украины с симпатией относятся к россиянам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра».

Песков отметил, что президент России Владимир Путин весьма последователен в своей линии на строгое разделение русофобских властей Киева и украинского народа.

«Тем более, большой части этого народа, которая до сих пор с братской симпатией относится к россиянам», — сказал представитель Кремля.

Песков, отвечая на вопрос о конфликте в Донбассе, заверил, что Москве, несмотря ни на что, придется поддерживать жителей ЛНР и ДНР, которые были отвергнуты собственной страной.

Российский политик напомнил, что украинское руководство отказалось платить жителям Донбасса пенсии и социальные выплаты, поставлять лекарства.