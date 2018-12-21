Участники мирного процесса в Сирии едва ли жалеют об уходе США из страны ― Песков

Москва, 21 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что участники мирного процесса в Сирии жалеют о возможном уходе США из страны. Об этом он заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Комментируя заявления американских властей об их решении вывести из Сирии войска, Песков отметил, что вряд ли кто-то из участников мирного процесса пожалеет о выходе ВС США из Сирии.

«Если говорить о том, что кто-то из участников этого процесса жалеет, что американские военные выходят из Сирии, то, наверное, скорее, я [бы] с этим не согласился», ― подчеркнул он.

Песков добавил, что само нахождение американских сил на сирийской земле «не способствует целям выхода на политико-дипломатическое урегулирование».