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Вмешательство США в межцерковные отношения является беспрецедентным ― Песков

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Вмешательство США в межцерковные отношения является беспрецедентным ― Песков

Москва, 21 декабря. Вмешательство США в межцерковные отношения является беспрецедентным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом он заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Комментируя церковный раскол на Украине, Песков отметил, что политико-дипломатическое вмешательство США в межцерковные отношения является совершенно беспрецедентным явлением. В частности, он прокомментировал звонок госсекретаря США Майкла Помпео «предстоятелю» автокефальной поместной православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

«Возьмите, например, звонок государственного секретаря США позавчерашний главному раскольнику Украинской православной церкви. Ранее в истории мировой дипломатии таких примеров мы не встретили бы!», ― отметил Песков.

Напомним, что 19 декабря состоялся телефонный разговор госсекретаря США Майка Помпео с «предстоятелем» автокефальной поместной православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Президент РФ Владимир Путин назвал это недопустимым вмешательством в церковную жизнь.

Автор: Антон Зарубин
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