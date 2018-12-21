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Песков: Порошенко пойдет на обострение ситуации с Россией накануне выборов

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Песков: Порошенко пойдет на обострение ситуации с Россией накануне выборов

Москва, 21 декабря. Кремль выразил уверенность, что украинский президент Петр Порошенко пойдет на обострение ситуации с Москвой с целью получить голоса накануне президентских выборов в стране, которые запланирвоаны на весну следующего года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра», которая идет на Первом канале.

«Самое опасное в этой ситуации — это то, что сам президент Порошенко будет идти на дальнейшее обострение ситуации с тем, чтобы воспользоваться этим в своих электоральных интересах», — сказал Песков.

Напомним, выборы президента на Украине пройдут в марте 2019 года. По данным опросов, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы поддержать более 20% украинцев, в то время как украинского президента лишь десять процентов избирателей. 

Автор: Данила Копп
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