Россия возьмет американские ракеты под прицел в случае их размещения в Европе

Москва, 20 декабря. Если США, выйдя из договора о РСМД, разместят свои ракеты в Европе, Россия возьмет их под прицел. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Песков напомнил, что выход Вашингтона из ДРСМД может привести к появлению в Европе ракет средней и меньшей дальности, как это было во времена холодной войны.

«Размещение там этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации приведет к тому, что РФ, с тем, чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом», ― подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что история «пойдет по спирали» и повториться ситуация, которая уже имело место в прошлом.