Москва, 21 декабря. Соединенные Штаты вложили слишком много денег в переворот на Украине, теперь они вынуждены «нянчиться» с президентом Украины Петром Порошенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его достаточно слабые электоральные позиции», — сказал Песков.

По его словам, американская сторона слишком много средств вложила на Украину, в переворот в стране и в то, чтобы оправдать его на Украине.