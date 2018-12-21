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Песков: США вложили много денег в переворот на Украине

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Песков: США вложили много денег в переворот на Украине

Москва, 21 декабря. Соединенные Штаты вложили слишком много денег в переворот на Украине, теперь они вынуждены «нянчиться» с президентом Украины Петром Порошенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«К сожалению, Вашингтон должен нянчиться с Порошенко, даже несмотря на его достаточно слабые электоральные позиции», — сказал Песков. 

По его словам, американская сторона слишком много средств вложила на Украину, в переворот в стране и в то, чтобы оправдать его на Украине. 

Автор: Данила Копп
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