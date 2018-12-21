Иранское торговое судно тонет в Каспийском море

Тегеран, 20 декабря. В Каспийском море тонет иранское торговое судно, получившее пробоину после выхода из порта. Сейчас военно-морские силы Ирана проводят спасательную операцию, сообщает агентство ISNA со ссылкой на ВМС армии Ирана.

«Команды по спасению и оказанию помощи военно-морских сил армии Ирана вместе с группой водолазов Северного флота в данный момент находятся на месте для спасения экипажа судна», ― цитирует агентство иранских военных.

Руководство военно-морских сил уже подчеркнуло, что намерено не дать судну утонуть. Сейчас корабль медленно уходит под воду из-за полученной вскоре после выхода из порта пробоины. По предварительным данным, инцидент произошел с судном «Нарголь» у иранского порта Астара. Судно двигалось в сторону Азербайджана, пишет RT.