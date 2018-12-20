МВД РФ предложило расширить список оснований для личного досмотра
Москва, 20 декабря. МВД России предлагает расширить список основания для личного досмотра граждан. Законопроект опубликован на официальном сайте ведомства.
МВД предлагает дать право стражам правопорядка, если у них появилось подозрение о совершении человеком кражи, провести досмотр. В настоящее время полицейские, согласно закону «О полиции», имеют право провести личный досмотр гражданина, их вещей, транспортных средств при наличии информации о том, что у человека при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и запрещенные вещества.
Министерство также предлагает наделить правом полицейских вскрывать транспортные средства для «спасения граждан». Согласно законопроекту, также вскрыть транспортное средство правоохранителям можно будет, если совершивший или совершающий преступление человек заблокировался в машине.