Трамп призвал США сосредоточиться на внутренней политике, а не бороться с ИГ в Сирии

Вашингтон, 20 декабря. Властям США следует сосредоточиться на собственной стране, вместо того, чтобы сражаться с боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена России) в Сирии. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Трамп напомнил, что вывод войск из Сирии позволит США сэкономить миллиарды долларов, а также сохранить множество жизней их собственных солдат.

«Зачем мы сражаемся за нашего врага, Сирию, оставаясь [там] и убивая ИГ ради нее, России, Ирана и других находящихся там [стран]? Время сосредоточиться на нашей стране и привезти нашу молодежь домой, где они и должны быть!» ― написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, что 19 декабря Трамп объявил о выводе американских военнослужащих из Сирии. По его словам, ИГ разгромлена, и ВС США больше не имеют причин оставаться стране. Американские войска находятся на территории Сирии незаконно – у них не было ни мандата ООН, ни разрешения от законных властей САР.

Стоит отметить, что о победе над террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии еще год назад заявлял президент России Владимир Путин. Соответственно, задача российских ВКС в рамках борьбы с террористической группировкой в республике успешно выполнена, пишет «Газета.ру».

So hard to believe that Lindsey Graham would be against saving soldier lives & billions of $$$. Why are we fighting for our enemy, Syria, by staying & killing ISIS for them, Russia, Iran & other locals? Time to focus on our Country & bring our youth back home where they belong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018

1 Организация запрещена на территории РФ.