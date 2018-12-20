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Глава РПЛ объяснил, почему не хочет баллотироваться на пост руководителя РФС

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Глава РПЛ объяснил, почему не хочет баллотироваться на пост руководителя РФС

Москва, 20 декабря. Глава Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин, которого назначили на должность исполняющего обязанности президента Российского футбольного союза после ухода Виталия Мутко, объяснил, почему не хочет баллотироваться на выборы главы организации.

По словам Прядкина, семь лет назад он участвовал в выборах президента РФС, на которых его конкурентом стал Николай Толстых. Он отметил, что в 2011 году у него была экономическая поддержка.

«Все же в лиге мы приобрели важных партнеров. Думаю, мне было бы полегче. Но не из-за этого я не хочу баллотироваться», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Прядкин признался, что ему нравится работать в РПЛ, и у него есть большие планы.

«Хотим и дальше с коллегами развивать ее (РПЛ)», — добавил он.

По его мнению, есть несколько достойных претендентов на пост главы РФС, которые обладают хорошими организаторскими способностями и имеют возможность привлечь партнеров и спонсоров.

Напомним, выборы руководителя РФС пройдут 22 февраля.

Автор: Алексей Громов
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