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«Пиар и красивые заявления»: в Госдуме прокомментировали переброску ВСУ к Азовскому морю

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«Пиар и красивые заявления»: в Госдуме прокомментировали переброску ВСУ к Азовскому морю

Киев, 20 декабря. Заявление украинского президента Петра Порошенко о переброске десантно-штурмовых войск на побережье Азовского и Черного морей является лишь поводом для продления военного положения в стране. С таким заявлением выступил замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).

Украинский президент ранее объявил, что командование ВСУ перебросило по воздуху десантно-штурмовые войска к Азовскому и Черному морям.  

«Никакого военного замысла и ничего общего с какими-то тактическими военными и стратегическими действиями здесь нет. Это просто пиар и какие-то красивые заявления, чтобы продлить военное положение», ― приводит РИА Новости слова Шерина.

По его словам, Порошенко ведет себя, как игрок в компьютерную игру, который никогда не имел дела с реальным управлением войсками. Шерин напомнил, что переброска десанта к Азовскому морю абсурдна, так как на этом направлении нападать на Украину просто некому, пишет «Газета.ру».

Автор: Антон Зарубин
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