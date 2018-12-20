«Пиар и красивые заявления»: в Госдуме прокомментировали переброску ВСУ к Азовскому морю

Киев, 20 декабря. Заявление украинского президента Петра Порошенко о переброске десантно-штурмовых войск на побережье Азовского и Черного морей является лишь поводом для продления военного положения в стране. С таким заявлением выступил замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).

Украинский президент ранее объявил, что командование ВСУ перебросило по воздуху десантно-штурмовые войска к Азовскому и Черному морям.

«Никакого военного замысла и ничего общего с какими-то тактическими военными и стратегическими действиями здесь нет. Это просто пиар и какие-то красивые заявления, чтобы продлить военное положение», ― приводит РИА Новости слова Шерина.

По его словам, Порошенко ведет себя, как игрок в компьютерную игру, который никогда не имел дела с реальным управлением войсками. Шерин напомнил, что переброска десанта к Азовскому морю абсурдна, так как на этом направлении нападать на Украину просто некому, пишет «Газета.ру».