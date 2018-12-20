«Бесовские силы»: депутат Рады объяснил драку в парламенте

Киев, 20 декабря. Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич объяснил драку депутатов в здании парламента вселением в некоторых народных избранников «бесовских сил».

По словам украинского политика, его возмутило, что его коллеги голосуют за отсутствующих депутатов — «кнопкодавство». Шуфрич сообщил, что это показали спикеру Рады Андрею Порубию и ожидали от него адекватной реакции на эту ситуацию.

«Он апеллировал к тому, что ему ближе, — бесовским силам», — цитирует телеканал Newsone депутата.

Парламентарий убежден, что остальные политики «подхватили» этот настрой и последовали за «бесовским» призывом Парубия. По его мнению, депутаты узнали себя, и эти «бесовские силы» вселились в некоторых парламентариев.

Ранее украинские депутаты устроили потасовку в здании парламента. Шуфрич сорвал с трибуны плакат, который вызвал у него недовольство. Из-за чего на него набросился другой депутат — Юрий Береза. Позже столкновение между мужчинами переросло в массовую драку.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда украинские чиновники устраивают в драки. В декабре участниками потасовки в прямом эфире телеканала «Рада» стали Олег Барна и Юрий Левченко.

Примечательно, что Береза развязал драку в Раде также в июне этого года. Он атаковал представителя «Оппозиционного блока» Александра Долженкова. Политик схватил своего коллегу за ворот пиджака, однако потасовка закончилась, когда другие парламентарии помогли отбиться Долженкову.