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Украина перебросила по воздуху войска к Азовскому и Черному морю

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Украина перебросила по воздуху войска к Азовскому и Черному морю

Киев, 20 декабря. Командование ВСУ перебросило по воздуху десантно-штурмовые войска на защиту побережья Азовского и Черного морей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

По словам украинского президента, сразу после введения военного положения, командование страны провело «слаживание» бригад, задачей которых является защита прибрежных территорий Украины.

«С применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в частности подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей», — рассказал Порошенко.

Он не стал уточнять количество переброшенных на позиции войск, пишет «Газета.ру».

Ранее Киев заявил, что намерен вновь провести свои корабли через Керченский пролив. Напомним, что 25 ноября украинские корабли попытались прорваться из Черного моря в Азовское, однако были задержаны российскими пограничниками в связи с нарушением государственной границы РФ.

Автор: Антон Зарубин
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