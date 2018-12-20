Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Германия объявила об угрозе в 14 аэропортах из-за риска теракта ― СМИ

52
0 Оставить комментарий

Германия объявила об угрозе в 14 аэропортах из-за риска теракта ― СМИ

Берлин, 20 декабря. В 14 крупнейших аэропортах Германии объявлено предупреждение об угрозе общественной безопасности. Как сообщает немецкая газета Merkur, это связано с розыском четырех подозреваемых в терроризме.

По данным СМИ, данные меры были введены в аэропортах таких городов, как Франкфурт-на-Майне и Мюнхен, а также Берлин, Гамбург и Лейпциг.

Сообщается, что подозреваемых ищут в связи с возможной готовящейся атакой на один из аэропортов на юго-востоке Германии. Полиция земли Баден-Вюртемберг уже провела обыск в квартирах подозреваемых, задержав троих человек.

Помимо этого, дополнительные меры были приняты в аэропорту Штутгарта, являющегося столицей Баден-Вюртемберга, из-за возможной террористической угрозы, пишет «Газета.ру».

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.