Александр Беглов наградил лучших производителей Петербурга. ФАН-ТВ

В Смольном состоялась церемония награждения организаций-победителей конкурса на соискание награды правительства Санкт-Петербурга — почетного знака «За качество товаров (продукции), работ и услуг» в 2018 году. Свои награды победители получили из рук врио губернатора Северной столицы Александра Беглова.

В номинации «Промышленные организации» первое место среди малых предприятий заняла компания ООО «ЭргоПродакшн», которая производит расходные материалы и медицинское оборудование. В этой же номинации среди крупных предприятий лидером стало АО «ОДК — Климов», предприятие занимается тяжелым машиностроением, производством двигателей. В «Организации сферы услуг» лидером стали ООО «Фарадей Инжиниринг», которое строит гражданские сооружения и ООО «Медицинская компания «ЛабСтори».В этом году поступило 87 заявок на участие в конкурсе, из них было отобрано более 20 лучших предприятий.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что с каждым годом желающих принять участие в конкурсе становится больше. Для предприятий это своего рода стимул, ведь они становятся эталоном качества Северной столицы

«Прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что на сегодняшний день делаете продукт, оказываете услуги нашему населению, другим регионам страны. Именно со знаком качества нашего города Санкт-Петербурга. Это ваша ответственность перед нашим городом это ваше имя и ваша честь за ваши предприятия», — выступил Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

Компания «ОДК Климов» участвует в конкурсе уже второй раз — и второй раз становится победителем. Генеральный конструктор Алексей Григорьев рассказал, что награда — это результат работы всей команды, которая трудится в Петербурге уже более 100 лет.

«Для компании это очень важная награда, мы занимаемся авиационным двигателестроением. На наших двигателях летают люди. На вертолете с нашим двигателем летает президент. Для нас выпускать качественную продукцию — это очень важно. И мы рады, что город оценивает тот факт, что мы действительно выпускаем качественную продукцию», — поделился Алексей Григорьев, генеральный конструктор «ОДК Климов».

Награда правительства Санкт-Петербурга — почетный знак «За качество товаров (продукции), работ и услуг» была учреждена в 2014 году постановлением правительство Санкт-Петербурга. Главная задача конкурса — оценить не отдельные товары, а процессы управления качеством и социальную ответственность.