МВД предложило разрешить полиции вскрывать автомобили при угрозе жизни для людей

Москва, 20 декабря. Министерство внутренних дел России подготовило проект поправок в закон «О полиции», согласно которому предлагается наделить полицейских полномочиями вскрывать автомобили в случае угрозы жизни людей.

Речь идет о ситуациях, когда человек находится в машине и ему срочно требуется медицинская помощь. Также полицейские смогут вскрывать автомобили, в которых оставлен без присмотра младенец.

Также руководство МВД предложило дополнить закон, касающийся разъяснения прав подозреваемым в преступлении.

«В случаях необходимости незамедлительного прекращения противоправных посягательств, угрожающих жизни и здоровью граждан, сотрудник полиции представляется и разъясняет виновному лицу его права после осуществления соответствующих неотложных мер», ― отметили в пресс-службе МВД.

Кроме того, было предложено дать полицейским возможность входить в помещения для задержания преступников без участия хозяев. Эта инициатива предусматривает изменение порядка информирования собственников помещений, пишет «Газета.ру».