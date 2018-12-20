ДНР и ЛНР поддержали призыв Германии и Франции к перемирию в Донбассе

Донецк, 20 декабря. Полномочные представители Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего поддержали призыв Парижа и Берлина к перемирию в Донбассе.

«От имени Донецкой и Луганской народных республик ответственно заявляем, что всецело поддерживаем настоятельный призыв политических директоров МИД Франции и Германии к участникам контактной группы относительно необходимости сторонам вновь возобновить режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения без каких-либо ограничений», — говорится в заявлении полпредов.

Накануне в Минске прошел очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке Украине, в ходе которого Киев отказался согласовывать конкретную дату очередного перемирия. Вице-спикер украинской Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что обсуждение возможной даты перемирия в Донбассе состоится 27 декабря.

Полпреды выразили надежду, что назначенные на 27 декабря переговоры дадут шанс согласовать дату начала перемирия.

Никонорова и Дейнего также призвали глав дипломатических ведомств Франции, Германии и России, а также ОБСЕ сделать все возможное, чтобы не допустить негативного развития событий.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию. Урегулировать конфликт пытаются, в том числе на минской площадке. Уже подписано несколько соглашений, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако, несмотря на перемирие, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.