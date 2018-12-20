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Сирия: шесть военных САА погибли в Латакии при обстреле

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Сирия: шесть военных САА погибли в Латакии при обстреле

Москва, 20 декабря. Жертвами обстрела в провинции Латакия в Сирии стали шесть сирийских военнослужащих, еще пять человек получили ранения, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в республике.

В центре отметили, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать договоренности. Отмечается, что боевики в течение суток обстреляли несколько населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации. Речь идет о населенных пунктах Арафит, Дурх-Абу-Асад и Масасна провинции Латакия, Ниха, Телль-Марак и Джуббайн провинции Хама и районе Суккари в Алеппо. Кроме того, были зафиксированы обстрелы в Херболе И Шадре.

«В результате обстрела боевиками населенного пункта Масасна убито шесть и ранено пять военнослужащих вооруженных сил САР», — говорится в сообщении.

Сообщается, что представители российского Центра провели две благотворительные акции в населенном пункте Хайй-Эль-Каласса и школе в Эр-Растане. Специалисты выдали сирийцам более 250 килограммов тульских пряников и одну тонну свежего хлеба.

Автор: Софья Куликова
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