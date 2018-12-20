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Комментарии по выводу войск США из Сирии преждевременны — де Мистура

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Комментарии по выводу войск США из Сирии преждевременны — де Мистура

Москва, 20 декабря. Любые комментарии относительно решения США вывести войска из Сирии пока преждевременны, об этом заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стеффан де Мистура в ходе своего последнего выступления на посту.

«Это совершено преждевременно, что-то комментировать», — заявил де Мистура​​​.

Спецпосланник добавил, что пока не может каким-либо образом реагировать на решение Вашингтона.

Напомним, в среду глава Белого дома Дональд Трамп заявил о победе над ИГ1 (организация запрещена в РФ) в Сирии и выводе войск из страны. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила при этом, что вывод войск США из САР не обозначает прекращение деятельности коалиции. Официальные источники Reuters сообщили, что приказ Трампа о выводе войск также предусматривает прекращение авиаударов по территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Софья Куликова
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